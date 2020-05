Szymon Hołownia o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Nazwał ją "ciocią Małgosią"

Była kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska postanowiła odnieść się do słów Szymona Hołowni.

"Ciocia to wspaniała instytucja. Niestety, nie dla każdego. W mojej rodzinie jest odpowiedzialność, szacunek dla Konstytucji i prawa" – napisała na swoim profilu na Twitterze.

"Panu Hołowni nie spodobała się najwyraźniej ksywka 'ministrant', która przylgnęła do niego wśród złośliwych krytyków, więc od dłuższego czasu usilnie próbuje odcinać się od wizerunku 'grzecznego chłopca'. Czy ten cel uświęca środki? Czy to jest powód, aby pozwalać sobie na sarkastyczne komentarze?" – pisały. "W odzywce o 'cioci Małgosi' widać patronizujący wzorzec — wpisywanie kobiety w poczciwą rolę to dobry przykład niskiej feministycznej wrażliwości pana Hołowni" – zauważyły działaczki.