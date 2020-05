Szymon Hołownia opublikował zdjęcie ze spaceru. Internauci zwrócili mu uwagę

Nagranie płaczliwego prezydenta nie wszystkim przypadło do gustu. Z tego powodu Hołownia udzielił wywiadu, w którym odniósł się do uwag pod swoim adresem. - Nauczyłem się, że nie ma się co przejmować większością publicystów. Internet nie zareagował jednoznacznie negatywnie na moje łzy. Wiele osób podzielało moje odczucia - powiedział, goszcząc w Polsat News.