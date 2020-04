Wielkanoc 2020. Szymon Hołownia: "Wyleziemy z tych grobów, zobaczycie"

"To nasza stara wielkanocna tradycja: bitwa na jajka. Nasza rodzina jest rodziną silnych kobiet, więc czemu mnie to nie dziwi, że dostałem dziś jajeczny łomot nawet od mojej Mani, której jajko okazało się być superjajem dnia! Połączyliśmy się, jak pewnie wielu z was, zdalnie z dziadkami, z krewnymi... Dziwna, mocno dająca do myślenia, ta Wielkanoc, gdy aby okazać troskę i miłość, trzeba być nie blisko, a daleko. Wielkanoc, która w tym roku jest przecież nie końcem, ale samym środkiem wielkiego światowego postu" - rozpoczyna wpis Szymon Hołownia.