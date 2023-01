Szymon Marciniak o gwałtownej reakcji żony. "Cały świat trąbi, a ona nie wie"

- To było tak, że pierwsza była żona, która zadzwoniła już z pretensjami, że jak to jest możliwe, że cały świat już trąbi, a ona nie wie. Ja nie wiedziałem, co się dalej dzieje, a wtedy już poszły pewnie pierwsze informacje do mediów, później była sesja zdjęciowa. Kiedy już to skończyłem - a to na pewno była już dobra godzina - to mój telefon już eksplodował - przyznał Szymon Marciniak w rozmowie z Krzysztofem Skórzyńskim.