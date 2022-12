Szymon Marciniak. O polskim sędzi mówią wszyscy. Tak wygląda jego żona

- Ale to nie były żarty. Okazało się, że na Instagramie podszywa się pode mnie jakiś człowiek, który kradnie zdjęcia z social mediów mojej żony i to on, w moim imieniu, umówił się z Przemkiem. Podjąłem kroki prawne, tak dalej być nie może. Po ćwierćfinale Ligi Mistrzów Real Madryt – Chelsea ten gość napisał komentarz w moim imieniu. Granice zostały przekroczone. W FIFA i UEFA wiedzą, że to nie jest moje konto, ale lepiej jak to się skończy - powiedział Szymon Marciniak w rozmowie z dziennikarzem "Przeglądu Sportowego".