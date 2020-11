WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Ta bielizna to klasyk. Szlachetna biel i eleganckie ecru Niepraktyczna, do ślubu i dla tradycjonalistek. Tak mawia się o białej bieliźnie. W czasach totalnej swobody kolorystycznej sklepy z bielizną z czasem zaczęły przypominać pstrokate targowiska. Szkoda, bo klasyczna bielizna dawnych elegantek bywała tylko taka - subtelna, delikatna i jasna. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Białe albo bardzo jasne biustonosze powinny się znaleźć w każdej bieliźnianej garderobie (Adobe Stock) Elegancka bielizna w jasnych kolorach Klasycznym, ponadczasowym kolorem bielizny, po który sięgamy najczęściej jest biel albo bardzo jasne odcienie beżu. W sklepach panuje w kwestii kolorów bielizny istne szaleństwo, jednak to modele w szlachetnej bieli były, są i zawsze będą synonimem klasycznych, eleganckich biustonoszy i majtek. Bielizna - niewidoczna wizytówka Bielizna (w szczególności jasna, ale też w każdym innym kolorze) musi być w perfekcyjnym stanie, odpowiednim dla naszej sylwetki fasonie i we właściwym kolorze. Jasną stanowczo odradza się tylko wtedy, kiedy przebijałaby spod ciemniejszych ubrań. W niezamierzony sposób nie powinna wystawać ani się odznaczać. Pod cieńszą koszulką widać nie tylko przebijający kolor biustonosza za jasnego albo zbyt ciemnego, ale też nieodpowiedni dla naszej anatomii kształt, co razi zwłaszcza wtedy, kiedy piersi tracą jędrność, a stanik pozostaje podobny przez lata... Sztywna i nienaturalna konstrukcja, wystające łączenia części stanika albo wypukłe aplikacje i koronki też rzucają się w oczy. Jeśli zależy ci na neutralności, najlepsze będą gładkie i pozbawione ozdób, a także dopasowane kolorystycznie biustonosze. Niektórzy wyznają zasadę, że najlepszym kolorem dla osób z jasną skórą jest biel i blady róż, a dla tych z karmelową, śniadą karnacją beże, które mniej odznaczają się barwą. Klasyczne biustonosze o wyjątkowym uroku... Rutyna bieliźniana jest równie zabójcza, co noszenie codziennie tego samego zestawu ubrań. To nic, że teraz staniki nosimy pod grubymi swetrami i płaszczami, a spędzając długie godziny w domu, czasem w ogóle z nich rezygnujemy. Warto nosić z dumą ładny biustonosz. Ten, mimo klasycznego koloru nie musi być nudny. Beżowe, złotawe, pudrowe, liliowe czy inne jasne modele staników również mogą być efektowne, ale bez krzykliwych modeli, jaskrawizny i dziwacznych ozdób. Dbanie o jakość, stan i dopasowanie bielizny oddaje nasze podejście do siebie, swojego ciała, higieny i świadomości tego, jaki biustonosz służy naszej wygodzie i zdrowiu, a jaki nie. Jasna bielizna łatwiej się zabrudzi, ale można to uznać za atut - od razu można dostrzec nawet najmniejsze zabrudzenie i zadbać o to, aby zawsze była czysta, świeża pachnąca i w jak najlepszym stanie. Nieusztywniana bielizna nie tylko w wersji "+size" Usztywniane, masywne i powiększające biustonosze cenimy za błyskawiczne powiększanie piersi, ale coraz więcej kobiet wybiera staniki, w których biust prezentuje się naturalnie. I nie chodzi tylko o kobiety noszące większy rozmiar miseczek stanika (które wybierają nieusztywniane modele najczęściej, gdyż te nie powiększają dodatkowo piersi). Są lekkie, przewiewne, nieco łatwiej je wyprać, bo rzadziej odkształcają się w praniu w porównaniu do modeli pół-usztywnianych i typu full-cup, a do tego zachowują naturalny kształt twojego biustu — bez efektu sztucznych, nienaturalnych półkul czy piłek. W mniejszych rozmiarach jasna i nieusztywniana bielizna to przede wszystkim szeroki wybór koronkowych, białych cudeniek, braletek i modeli z ozdobnymi wstawkami z tiulu, haftowanych albo gładkich, prostych, acz efektownych modeli z satyny i staników z trójkątną miseczką. Świetne na lato, ale nie tylko... Po tę opcję sięgnij, kiedy szukasz subtelnej, delikatnej bielizny, której niemal nie odczujesz na skórze. Doskonała pod domowy, wygodny strój, w którym spędzasz długie godziny z rodziną i przyjaciółmi.