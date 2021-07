Ta sukienka stała się hitem na TikToku. Kupicie ją w znanej sieciówce

Sukienka z TikToka

Jedną z influencerek, która podzieliły się z obserwatorkami stylizacją z popularną sukienką w roli głównej jest Ida Cupas. Na konto na TikToku wstawiła krótki filmik, w którym zaprezentowała się w białej mini z odkrytymi plecami z Zary. Sukienka w stylu "slip dress" została stworzona z materiału imitującego satynę, dzięki czemu delikatnie układa się na ciele i dopasowuje do figury. Posiada cienkie ramiączka, które krzyżują się na tyle, więc nie istnieje możliwość, by nałożyć po nią bieliznę. Dlatego należy uważać, by nie wykonywać w niej mocnych ruchów w dół. Może zakończyć się to sporą wpadką.