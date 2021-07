Odważna stylizacja Kambree Dalton w Cannes. Modelka nie ubrała bielizny

Kambree Dalton w Cannes

Kambree Dalton mogliśmy podziwiać podczas poniedziałkowej premiery komedii "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun (The French Dispatch)" w reżyserii Wesa Andersona. Modelka pojawiła się w towarzystwie chłopaka, muzyka, Juliana Peretta. Tłumy zachwyciła metaliczną suknią z cekinami i wysokimi rozcięciami. Choć to nie one zwracały największą uwagę, a fakt, że Dalton nie miała na sobie bielizny. Mogło to doprowadzić do sporej wpadki, ale ona na szczęście świetnie sobie poradziła.