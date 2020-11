Tajemnice małżeństwa Wałęsy. 51 lat temu powiedział "tak" Danucie

Danuta i Lech Wałęsowie poznali się w 1968 roku. Pewnego dnia 25-letni Wałęsa wstąpił do pobliskiej kawiarni, żeby rozmienić pieniądze na paczkę papierosów. Za ladą stała 19-letnia Danuta. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Młody Wałęsa następnego dnia wrócił do kwiaciarni, żeby podziękować Danucie za pomoc. Sprawił jej mały prezent. Ale nie były to kwiaty czy słodkości. Wręczył jej gumę balonową. Tak zaczął się ich związek. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie 8 listopada 1969 roku.