Tak Agata Duda ubrała się na spotkanie z gospodyniami. Coś poszło nie tak

Agata Kornhuser-Duda spotkała się z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich z Mysłowa oraz podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wojsławicach. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Pierwsza dama była w doskonałym humorze, co potwierdzają zdjęcia opublikowane na oficjalnej stronie Prezydenta RP. Zwróciliśmy też uwagę na jej stylizację.

Agata Kornhuser-Duda wyraziła uznanie dla działalności KGW z Mysłowa, które zostało założone w 1958 roku i działa bez przerwy. Przyznała, że rzadko spotyka się z kołami o tak długiej historii. Pierwsza dama pogratulowała sukcesów w konkursach i akcjach charytatywnych. Podkreśliła też rolę kół gospodyń wiejskich w integracji społeczności lokalnych i zachęciła do dalszego działania.

Warto dodać, że ostatnio pierwsza dama zachwyciła w świetnie skrojonym garniturze, zgodnym z najświeższymi trendami w modzie. Były spodnie typu "wide leg" oraz luźna marynarka w męskim stylu. Teraz powróciła do garsonki, co nie było dobrym posunięciem. Tej stylizacji nie zaliczymy do udanych.