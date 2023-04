Tak Anna Mucha bawi się w Paryżu. "Nogi do nieba" - piszą fani

Dlaczego jednak zdjęcie zrobiło taką furorę? Mucha stanęła bowiem na kratce wentylacyjnej i pozwoliła, by płaszczyk podwiewał do góry. To bezpośrednie odniesienie do filmu "Słomiany wdowiec" z 1955 roku, w którym Marilyn Monroe próbuje okiełznać białą sukienkę.