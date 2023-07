Danuta Martyniuk znów poprawia urodę. Czeka ją poważny zabieg

Danuta Martyniuk znów poprawia urodę

Żona "króla disco polo" postanowiła też przejść kilka zabiegów upiększających - nieoperacyjny lifting, zagęszczenie skóry twarzy ultradźwiękami oraz poprawianie nosa. W rozmowie z portalem Świat Gwiazd zdradziła, że na tym nie koniec. - Na początku września czeka mnie operacyjny lifting twarzy. To poważny zabieg, który wymaga przygotowania, by potem człowiek mógł szybko wrócić do formy, jako wykwalifikowana pielęgniarka wiem jakie to ważne. Nad wszystkim czuwa Kalina Ben Sira, szefowa kliniki La Perla. Bardzo się zaprzyjaźniłyśmy – wyznała.