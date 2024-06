"Szczena" z "Chłopaków do wzięcia" mocno się zmienił. Pokazał nowe zdjęcia

Ryszard "Szczena" Dąbrowski przez kilka sezonów był jednym z głównych bohaterów emitowanego na antenie Polsat Play programu "Chłopaki do wzięcia". Mężczyzna ma na swoim koncie wiele trudnych i skomplikowanych sytuacji, do których sam doprowadził.

W programie "Chłopaki do wzięcia" pojawiała się też wieloletnia partnerka "Szczeny" - Joanna Wielocha. Para schodziła się i rozchodziła, a finalnie doczekała się wspólnego syna, który został im jednak odebrany po jednej z alkoholowych libacji.

Dąbrowski przez lata miał także problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracy. Przez kilka tygodni przebywał w Holandii, jednak stracił zatrudnienie, a po kilku tygodniach wrócił do Polski i zmagał się z bezdomnością, prosząc swoich fanów o jedzenie i ubrania.

Jakiś czas temu "Szczena" przekazał, że znalazł pracę na budowie. Jak informował "Telemagazyn", powołując się na rozmowę mężczyzny z "TV Reklama", miał zacząć m.in. kłaść kostkę brukową. Z najnowszych zdjęć opublikowanych przez niego na Tik-Toku wynika, że najprawdopodobniej wciąż pracuje. Widać też, że przeszedł sporą metamorfozę i nie przypomina siebie z czasów występów w "Chłopakach do wzięcia". Wygląda lepiej?

