Tak Gessler wyglądała bez burzy loków. "Najgorsza fryzura w moim życiu"

Magda Gessler postanowiła podzielić się z fanami wspomnieniem z dzieciństwa. Jako mała dziewczynka, nosiła bardzo krótkie włosy, które ledwo sięgały uszu. Była wówczas ciemną blondynką. Patrząc na to zdjęcie, aż trudno uwierzyć, że restauratorka kilka dekad temu tak właśnie wyglądała. Na pierwszy rzut oka, można mieć problem, by ją rozpoznać. Dziś Magda nie wyobraża sobie, by nie mieć swoich długich i gęstych pukli. Przyznała, że kiedy chodziła do podstawówki, była najmniej zadowolona ze swojego wyglądu.