Lipińska ma nowego partnera? Wyznała, jaka relacja łączy ją z Baronem

"Żyj w przyjaźni z byłym, to nie poczujesz straty. (...) Przecież w przyjaźni też jest miłość. Ja to was, kobiety, nie kumam, serio. Wy sobie same problemy tworzycie i narzucacie jakieś "nie da się". Jak się chce, to się da, jak się nie chce, to się nie da. Proste" - napisała na Instagramie.