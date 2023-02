Tak odjęła sobie kilka lat. Stylizacja Rozenek-Majdan to hit na wiosnę

Kawa o poranku? Gwiazda ma inny sposób na energetyzujący wygląd

Małgorzata Rozenej-Majdan przebiera w trendach i wybiera z nich to, co współgra z jej żywą energią. Prezenterka, która o poranku wita nas optymistycznym "dzień dobry" - nie zawsze potrzebuje mocnej kawy do pobudzenia. Czasem wystarczy kolorowe ubranie, które wpisuje się w obowiązujące trendy oraz tworzy pełen wigoru i temperamentu – wizerunek.