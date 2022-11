W bojowym nastroju. Małgorzata Rozenek-Majdan przywraca hit lat 90.

Małgorzata Rozenek-Majdan w spodniach cargo

Ręka do góry - kto wstępuje do klubu Małgorzaty Rozenek-Majdan, która poddała się urokowi spodni cargo? Obstawiamy znaczną mniejszość. Chociaż są niezwykle praktyczne, bo zapewniają sporo miejsca do przechowywania dzięki licznym kieszeniom, to bywają obciążające dla sylwetki.