Poszła z rodziną do kina. Tak wyglądała sala po ich wyjściu

"Ale zostawiliście bałagan po sobie", "Jaki bałagan... Obsługa kina musiała być załamana", "Jakie to wszystko sztuczne... Poszli do kina, byli sami na sali, maluch robi, ładnie mówiąc, bałagan z popcornem. Ciekawe, czy posprzątała pani po nim", "Po śladach popcornu można by było iść za tą rodziną" – czytamy w sekcji komentarzy.