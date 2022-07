Tak Oliwia Ciesiółka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bawiła się na weselu. Udana stylizacja?

Weselna stylizacja Oliwii Ciesiółki

Oliwia Ciesiółka postawiła na przylegającą do ciała, błękitną sukienkę sięgającą za kolano. Kreacja charakteryzuje się licznymi marszczeniami oraz nietypowymi cienkimi ramiączkami. Na zdjęciu widać, że celebrytka znana z telewizyjnego show dobrała do sukienki srebrne sandałki na obcasie. Jeśli chodzi o fryzurę, to postawiła na proste, rozpuszczone włosy, które ostatnio podcięła. Dodatkowo zaprezentowała się w mocnym makijażu oczu oraz ustach w kolorze nude. "W przerwie między dewolajem, a sernikiem" – podpisała żartobliwie zdjęcie.