"Ślub od pierwszego wejrzenia" i rozwód. Oliwia pozywa męża o zniesławienie

Konflikt Oliwii Ciesiółki i Łukasza Kuchty

Młodzi małżonkowie nie cieszyli się jednak szczęściem zbyt długo. Już na początku 2021 r. poinformowali o rozstaniu. I wydawać by się mogło, że są zgodni co do opieki nad ukochanym synkiem, jednak ostatnie posty Łukasza Kuchty pokazały, że para jest obecnie w ogromnym konflikcie.