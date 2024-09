Sfotografowali ją na ulicy. Miała sukienkę z siateczki

"Wysyłam wam pozytywną energię w pierwszym dniu szkoły! Przed wami nowe wyzwania i możliwości, dmucham w skrzydła" - napisała Natasza Urbańska pod ostatnim postem na Instagramie. Nawiązała do rozpoczęcia roku szkolnego, ale my szczególną uwagę zwróciłyśmy na jej strój.

Ale Natasza udowodniła, że w towarzystwie odpowiednich dodatków, można ją też wystylizować także na co dzień. Metaliczną siatkę zestawiła z masywnymi butami na platformie , czyli jednym z najmodniejszych modeli minionych sezonów. Wszystko wskazuje na to, że będziemy je nosić również jesienią 2024.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!