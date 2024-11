Włożyła mini z rozcięciem. Ale to kozaki skradły show

Naszej uwadze nie umknęła jej stylizacja, która całkowicie wpisała się panujące trendy. Kreacja, na którą postawiła Hyży, to obcisła w czekoladowym kolorze. Rozcięcie, zakładki i marszczenia zrobiły robotę, dodając stylizacji modowego sznytu . Postanowiła wyłamać się ze schematu klasycznej czerni i wybrała czekoladowy odcień brązu, który jest absolutnie najmodniejszym kolorem sezonu. Chyba polubiła się z nim na dobre, bo już nieraz mogliśmy ją zobaczyć w brązach.

Zaszalała ze strojem w śniadaniówce Polsatu. Nie wiadomo, na co patrzeć

Poza fantastyczną sukienką Agnieszka Hyży zadbała także o odpowiednie dodatki. Klasyczna torebka na łańcuszku i wysokie kozaki podkręciły całość. Szczególną uwagę warto zwrócić na te buty . Hyży, która uwielbia eksperymentować z modą, włożyła całkiem ciekawy model. Jej propozycja to połączenie obecnie dwóch największych trendów obuwniczych. Kozaki a'la kowbojki i wywinięta cholewka to genialne połączenie. Takie kozaki prezentowały się dużo lepiej niż klasyczne szpilki.

