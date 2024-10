"Żegnaj, mały cudzie". Jej wpis chwyta za serce

Agnieszka Hyży nie ukrywała, jak bardzo wstrząsnęła nią śmierć niespełna dwuletniego Noah. Mamą chłopca była znana blogerka, podróżniczka i fotografka Anita Demianowicz, która do samego końca walczyła o zdrowie dziecka.

Anita Demianowicz postanowiła podzielić się z fanami na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 55 tys. użytkowników, informacjami na temat choroby syna. Miała nadzieję, że uda jej się znaleźć sposób, by go uratować.

Dzieci zmagające się z chorobą Krabbego często nie mają szansy dożyć do swoich drugich urodzin. Tak było też w przypadku Noah. Jego bliscy jednak do końca walczyli o cud. Powstała nawet zbiórka, w której zbierano pieniądze na jego leczenie. Niestety kilka dni temu chłopiec zmarł, o czym poinformowała w przejmującym wpisie w mediach społecznościowych jego mama.

