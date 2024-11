Tak przyszła ubrana do pracy. Klasa sama w sobie

Przeglądając Instagramowy profil Katarzyny Zdanowicz, który obserwuje niemal 70 tys. osób, można odnieść wrażenie, że lubi bawić się modą. Outfity, w których się pokazuje widać, że zawsze są starannie przemyślane. Mimo że stylizacje, w których pojawia się na wizji, są stonowane, eleganckie i zachowawcze, to nie brakuje im nigdy stylu.

Tym razem dziennikarka pochwaliła się na swoich social mediach ujęciem, które zrobiła sobie w lustrze tuż po pracy. Jej look to synonim prawdziwej klasy, która zawsze się obroni. Spójrzcie tylko na ten ubiór.

Katarzyna Zdanowicz jest mistrzynią eleganckich stylizacji. Wie, jak ubrać się szykownie, jednocześnie nie zamykając się na panujące trendy. Tym razem padło na totalną klasykę. Mowa o białej, eleganckiej koszuli i czarnych cygaretkach z wysokim stanem. Nic dziwnego, że prezenterka postawiła na tak uniwersalny ubiór przed kamerami, ponieważ nie ma mowy, żeby popełnić w nim jakieś faux-pas. Ten ponadczasowy wybór kojarzony jest z galowym ubiorem, jednak takie czarno-białe zestawienie chyba nigdy nie wyjdzie z mody. Jest to bezpieczna opcja, która mimo swojej prostoty zawsze jest na czasie.

Detalem, który zwraca szczególną uwagę w tym zachowawczym zestawieniu, jest biżuteria XXL. To totalny hit ostatnich miesięcy i jeden z najgorętszych trendów w tym sezonie. Minimalistyczna biżuteria poszła w odstawkę na rzecz tej o dużych rozmiarach, która jest mocno wyeksponowana. Jest ona wyrazem ekstrawagancji i szyku, przez co potrafi podkręcić nawet najprostszy look tak jak w przypadku Zdanowicz. Dziennikarka postawiła na złoto, a akcentem wyróżniającym się był pierścionek w kształcie serca o wręcz gigantycznym rozmiarze.