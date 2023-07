Tak rozwiążesz supeł bez rozrywania reklamówki. Prosty trik

Jeżeli chcesz całkowicie zrezygnować z plastiku, zaopatrz się w reklamówkę wielorazową wykonaną z naturalnego materiału, takiego jak len czy bawełna. Obecnie znajdziesz je w niemalże każdym sklepie, nawet odzieżowym. Kosztują one ok. 10 zł, a zadbane będą nadawać się do użytku przez kilkanaście lat. Jeśli potrafisz szyć, taką torbę możesz użyć samodzielnie, wykorzystując do tego np. stare ubrania. W ten sposób zyskasz stylową, niepowtarzalną i ekologiczną torbę na zakupy.