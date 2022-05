Tak samolotem podróżują osoby pluz size. Nie mogła wcisnąć się do toalety!

"Masz przepraszać za to wideo, bo chcesz czuć się bezpiecznie?", "Pewnie stewardessy nawet o tym nie myślą", "Bezpieczeństwo to nic, czego trzeba się wstydzić", "Niektórzy zachowują się tak, jakby chcieli pokazać, że bycie plus size to coś złego" - zabierali głos pod postem.