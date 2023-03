Tak świętowano Dzień Kobiet w PRL-u. Goździki i rajstopy to nie wszystko

"Pomyśleliście już o prezentach na Dzień Kobiet?"

- Zdarzało się, że do sklepów z okazji 8 marca rzucano ciekawe towary. W "Przekroju" z 1972 r. znalazłem ogłoszenie Centrali Tekstylno-Odzieżowej w Łodzi, w którym zachęcano mężczyzn, by zamiast oklepanych kwiatków czy rajstop, kupili coś, "co każdej pani sprawi przyjemność" - opowiada Wojciech Przylipiak.