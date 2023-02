Piercing już nie taki straszny. "Dobrze dobrana biżuteria może być formą ekspresji"

- Coraz więcej osób potrzebuje "kompleksowego zaopiekowania", a piercing robi się formą self care. Ludzie chcą, aby ktoś stworzył idealną kompozycję, pasującą nie tylko do anatomii np. ucha, ale przede wszystkim do ich osobowości. Trochę, jak nowa fryzura czy zmiana koloru włosów - mówi Walter. Dodaje, że wymaga to m.in. od niej nieco bardziej holistycznego podejścia do klienta.