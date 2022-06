Tak szczera jeszcze nie była. Majka Jeżowska o seksie i macierzyństwie

"Dla młodej mamy było to bardzo duże obciążenie psychiczne. Co noc miałam makabryczne sny związane z synem. To trwało, dopóki nie ułożyłam sobie w głowie planu na przyszłość. (…) Dopiero, jak przestałam mieć wyrzuty sumienia wobec siebie, że jestem niedobrą matką, bo zostawiłam syna – co prawda pod opieką rodziców, czyli najbliższych mi osób, no ale jednak zostawiłam – przestałam mieć te koszmarne sny. To trwało z pół roku" – wyznała wokalistka.