Majka Jeżowska szaleje w tropikach. I po raz kolejny zaskakuje

Jedno jest pewne, Jeżowska to kobieta wiecznie młoda duchem. - Bujaj się Gąsie na huśtawce życia w tobie jedyny, piękny sposób. Bądź zawsze zdrowy, życzliwy dla ludzi, tak jak jesteś. Masz piękny wiek, cudownych przyjaciół, niczego ci nie brakuje. Zachowaj tę miłość do świata, do ludzi, apetyt na życie przez jeszcze długie, długie dekady. I rób instastory gęsto i często. Kocham cię – te słowa uradowana artystka skierowała do Piotra Gąsowskiego, który kilka dni temu celebrował 58. urodziny. Zresztą, zobaczcie sami.