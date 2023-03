Tak ubrała się do "PnŚ". Spodnie Katarzyny Cichopek przyciągają wzrok

Uzupełnieniem stylizacji do pracy Katarzyny Cichopek były beżowe sandałki na obcasie. To model, który sprawdzi się niemal do wszystkiego, dlatego warto mieć go w szafie. Look gwiazdy TVP wskazuje na to, że wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami albo chociaż jest w ten sposób wywoływana.