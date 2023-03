Tak ubrała się do pracy. Ten zestaw będzie hitem wiosny

"Rozważna i romantyczna" Agnieszka Woźniak-Starak. To zestawienie kolorystyczne przyciąga spojrzenia

Choć aura ostatnio nie zachwyca, wiosna zbliża się wielkimi krokami. Agnieszka Woźniak-Starak z tego względu już włącza do swojej garderoby sukienki, które swoimi radosnymi barwami nawiązują do nadchodzącej pory roku. Wzorzysta sukienka to strzał w dziesiątkę, gdy mowa o trendach.