Nie każda odważyłaby się na taki look, który jest pełen prześwitów. Trzeba przyznać, że Dorota Gardias wygląda w nim maksymalnie kobieco.

Widać, że Dorota Gardias podąża za tym, co modne. Bo koronkowy wzór w tym roku jest jednym z najgorętszych trendów. Dodatkowo w swojej stylizacji postawiła na "naked dressing". Subtelniejszą i romantyczną wersją "nagich" stylizacji jest właśnie koronka, która jest bardzo elegancka, a zarazem ultrakobieca.

