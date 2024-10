Wkroczyła w obcisłej mini. Rozcięcia skradły show

Ale w oczy rzucał się także mocno wycięty dekolt - niemal do pępka. Nie każda kobieta zdecydowałaby się na tak odważną propozycję, ale Sandra Kubicka odnalazła się w tej stylizacji doskonale i nie wyglądała ani trochę wulgarnie. Obroniła ten look na piątkę z plusem.

Młoda mama połączyła tę wyjątkową sukienkę z nieoczywistym obuwiem. Postawiła na skórzane kozaki . Wybór padł na model sięgający przed kolano z noskiem w szpic, czyli jedna z najmodniejszych opcji na jesień 2024. Do tego dobrała srebrną biżuterię. Uwagę zwracały duże i mieniące się kolczyki oraz minimalistyczna bransoletka. Uroku całej stylizacji dodał delikatny makijaż z akcentem na usta, który podkreślił delikatną urodę Kubickiej.

