Tak ubrała się na herbatkę. Uwagę mocno zwracają wycięcia

Przed nami chłodniejsze dni, dlatego warto zaopatrzyć swoją garderobę w cieplejsze stylizacje. Nieodłącznym elementem naszej jesienno-zimowej garderoby są swetry. Nie muszą one spełniać tylko funkcji ciepła, ale także mogą być bardzo stylowe. Świetnym dowodem jest na to stylizacja Małgorzaty Tomaszewskiej, która wybrała niestandardowy krój swetra.

Sweter z wycięciami

Małgorzata Tomaszewska, którą znamy głównie z roli prezenterki, wrzuciła ostatnio na swój profil zdjęcie z wypadu do kawiarni. W opisie postu możemy się dowiedzieć o niej ciekawej rzeczy, którą wyznaje. Nigdy nie wypiła nawet filiżanki kawy, za to jej faworytem jest herbata. Na rozkoszne delektowanie się filiżanką ulubionego napoju ubrała beżowy sweterek, który od razu zwraca uwagę. Jego fason odbiega od tych standardowych za sprawą głębokich wycięć na ramionach.

Taka wersja tego klasyka jest bardzo kobieca i zmysłowa. Idealnie nadaje się na większe wyjście, a także popołudniową herbatkę. To połączenie modnego i szykownego stylu w jednym. Do tego wszystkiego jest bardzo uniwersalny, ponieważ można nosić go z każdym modelem spodni. Z dopasowanymi oraz ostatnio modnymi "baggy jeans", a także ze spódniczką w wersji krótszej lub dłuższej.

Najmodniejsze swetry na jesień-zimę 2024

Swetry, które będziemy nosić w tym sezonie będą emanować elegancją, ale przy tym będą wygodne. Sprawdzą się te klasyczne oraz bardziej ekstrawaganckie modele. Oto propozycje, które będą królować tej jesieni i zimy:

1. Kardigan. To klasyk znany nam od lat. Swoją funkcjonalność zawdzięczamy mu dzięki temu, że w każdej chwili możemy go zdjąć i założyć. Dodatkowo w tym roku pojawią się detale takie jak błyszczące guziki czy perły.

Modny kardigan. © Getty images | 2024 Bauer-Griffin

2. Golf. Jest ponadczasowy i chyba nigdy nie wyjdzie z mody. Jego dodatkowym atutem jest to, że ochrania również naszą szyję przed zimnem. Tym razem najbardziej pożądany będzie ten minimalistyczny i basic'owy, który użyjemy do każdej stylizacji. To must have, który musisz mieć.

Modny golf. © Getty images | 2024 305pics

3. Grube sploty i puchaty sweter. Te rozwiązania są dla kobiet, które lubią zaszaleć. Taki sweter z niestandardową strukturą będzie wyróżniał się na tle całego outfitu. Dlatego do niego nie trzeba wiele kombinować, bo sam w sobie będzie efektowny.

4. Quiet luxury. To sweter w luksusowym wydaniu. Kaszmir i wełna będą tu grać główną rolę. Tutaj liczy się materiał i jakość.

Modny sweter © Getty images | 2024 Jacopo Raule

5. Sweter z szalem. Już w lecie obserwowaliśmy ten trend na sukienkach i topach, który w mig się wyprzedawał. Teraz sweter w połączeniu z wiszącym szalem lansują już domy mody. Dlatego taki krój z pewnością również zrobi wrażenie.

