Podkolanówki to hit tej jesieni. Ona połączyła je z najmodniejszymi butami

Pisarek pochwaliła się na swoim instagramie nowym zdjęciem, które mocno przykuwa uwagę. Wszystko za sprawą tego, że pozowała w zestawieniu najmodniejszych dodatków. Chodzi o podkolanówki i mokasyny. Takie połączenie to petarda, a ona łączy je genialnie wraz z całością. Czasami wystarczy mały detal, który odmieni całą stylizację. Tak się dzieje w przypadku podkolanówek, które dodają dziewczęcego charakteru. A te, które wybrała, są uniwersalnym klasykiem, który dodatkowo wysmukla i wydłuża nogi. Kiedyś były kojarzone z uczennicami i mundurkiem, a dziś są perfekcyjnym wyborem do jesiennych stylizacji.

Nie każda by się odważyła. Lansuje trend "no pants"

Nie każda by się odważyła. Lansuje trend "no pants"

Podkolanówki pasują idealnie do wysokich kozaków, botków oraz mokasynów. Dobrze sprawdzą się także do masywniejszego obuwia, co przełamie ich ciężki styl. Jeśli chodzi o ubiór to tutaj spódniczka, sukienka oraz spodenki będą najlepszymi wyborami. Jednak wybierajmy takie w wersji krótszej, żeby ich przypadkiem nie zakrywały. Fajnie wyglądają również w towarzystwie dzianinowych i sweterkowych outfitów. Look zakończony biżuterią, torebką i jakimś nakryciem głowy to będzie strzał w dziesiątkę!