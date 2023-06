Tak ubrała się na komunię. Jej sukienka już jest hitem

Anna Bardowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i nie ukrywa, że w ten sposób również zarabia na życie. Jej instagramowy profil obserwuje prawie 300 tys. osób . Ostatnio celebrytka opublikowała na nim zdjęcie z pierwszej komunii swojej młodszej siostry, a my zwróciliśmy uwagę na stylizację.

Anna Bardowska postawiła na pastele, które zawsze sprawdzają się wiosną. Włożyła bowiem lawendową sukienkę , która idealne współgrała z jej urodą, a szczególnie ciemnobrązowym odcieniem włosów. Lecz to nie kolor zrobił furorę.

Co ciekawe, to nie był pierwszy raz, kiedy Anna Bardowska włożyła tę sukienkę na elegancką uroczystość. Celebrytka dała tym samym dobry przykład, sprzeciwiając się konsumpcjonizmowi. Dokładnie rok temu wybrała ażurową kreację na wesele znajomych. Już wtedy zrobiła furorę wśród fanek na Instagramie. Do sukienki dobrała beżową marynarkę lub płaszcz oraz niewielką torebkę w kolorze écru.