Wskoczyła w mini. Pokazała fotki z Open'era

Do Gdyni zjechały m.in. Olga Bołądź , Klaudia El Dursi , Jessica Mercedes czy Maffashion . Ta ostatnia w pierwszy dzień festiwalu nie zaszalała ze stylizacją, stawiając na czarny total look, który musiał być odporny na deszcz (tradycyjnie na Open’er Festival nie zabrakło ulewy).

Choć kojarzy się przede wszystkim z jeansowymi szortami, kurtkami z frędzlami i brokatem zdobiącym policzki, to na festiwal muzyczny warto ubrać się w swoim stylu, ewentualnie odrobinę go podrasować. Na przykład Maffashion nie zdecydowała się na stylizacyjne szaleństwo podczas pierwszego dnia Open’era.

Bazą jej looku stała się swobodna minispódniczka oraz top . Jednak warto zwrócić uwagę na okrycie wierzchnie – długi do ziemi, skórzany płaszcz w stylu Matrixa. Wiele fashionistek chciałoby mieć w szafie taką "perełkę".

Maffashion postawiła na czarny total look

Maffashion uzupełniła ten czarny total look czapką z daszkiem, niewielką torebką oraz masywnymi buciorami zwanymi "buckle boots" , które w zeszłym roku miały pik swojej popularności. Nie da się ukryć, że na festiwalowe błoto są, jak znalazł.

