Nie można oderwać oczu. Tak ubrana przyszła na premierę

"Listy do M." to kultowa produkcja, która przedstawia perypetie bohaterów w okresie świąt Bożego Narodzenia. Projekcja zyskała masę fanów, a w wyświetleniach padały rekordy, które sięgały nawet kilku milionów.

Paulina Krupińska podczas wieczornego eventu postawiła na klasę i elegancję w postaci czerwonego garnituru. Ten rodzaj ubioru zawsze się obroni i będzie wyglądał szykownie podczas każdej okazji. Modelka i prezenterka wybrała prosty krój. Klasyczne cygaretki w kratkę oraz lekko oversizową marynarkę. Do tego dobrała beżowe szpilki ze szpiczastym noskiem oraz błyszczącą torebkę-kopertówkę.

Paulina Krupińska na premierze "Listy do M." 2024

Krupińska nie była jedyna. Kto jeszcze postał na czerwoną kreację? Ten kolor kojarzy się ze świątecznym klimatem oraz nawiązuje do samej produkcji. Być może był inspiracją i tak przewijał się podczas imprezy.

Na podobną stylizację zdecydowała się także Joanna Kryńska . Garnitur, który wybrała, przyciągał spojrzenia. Wszystko za sprawą kokardy, która widniała na środku marynarki. Oprócz tego zdecydowała się na dzwony. To jedne z najbardziej pożądanych spodni w tym sezonie. Całość ograła czarnymi szpilkami i błyszczącą torebką.

Joanna Kryńska na premierze "Listy do M." 2024.

Julia Sobczyńska na premierze "Listy do M." 2024.

Ada Fijał premiera "Listy do M." 2024.

