"Tak" w najbrzydszej sukience. Nie tylko Cichopek zaliczyła wpadkę

Nienaturalnie leżący na tułowiu gorset to nic na tle reszty. Obszerna spódnica z krótkimi, ale gęstymi falbanami przypomina pióra z "Jeziora Łabędziego", ale zaaranżowanego w gminnym ośrodku kultury. Najgorszym elementem stylizacji Katarzyny Cichopek okazał się żakiet. Nie dość, że jego "brudniejszy" odcień gryzie się ze śnieżną bielą, to jeszcze zjawia się w towarzystwie dekoracyjnych, plastikowych kamieni. Ale to, co dziwi najbardziej – to podszewka z charakterystyczną kratą. Jak dobrze, że Thomas Burberry tego nie widzi.