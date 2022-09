Tak wczoraj bawiła się Anna Lewandowska. Wyglądała spektakularnie

Anna Lewandowska w garniturze. Power dressing wieczorową porą

Jak yin i yang, jak Flip i Flap, jak plus i minus. Stylizacja Anny Lewandowskiej to kombinacja przeciwieństw. Na pierwszy rzut oka widać tutaj inspiracje paryską nonszalancją i wieczorową zmysłowością charakterystyczną dla domu mody YSL. Celebrytka postawiła na power dressing, który od lat triumfuje w trendach i wygląda na to, że nie wybiera się na emeryturę. Czarny garnitur angażujący spodnie z luźną nogawką i wysokim stanem tworzy neutralną bazę z marynarką. Warto przyjrzeć się jej konstrukcji – nie jest ani dopasowana do sylwetki, ani przesadnie przeskalowana.