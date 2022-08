Kiedyś szczyt kiczu, dziś popularny trend. Oto jakie skarpetki noszą gwiazdy

Jak gwiazdy noszą długie skarpetki?

Trend noszenia długich skarpetek dotarł również do Polski. Anna Lewandowska postawiła na te o długości XXL, które dobrała do oversizowego t-shirtu w kolorze butelkowej zieleni. Przeważnie jednak gwiazdy stawiają na długość maksymalnie do połowy łydki, bowiem model, który zaprezentowała trenerka, to już właściwie podkolanówki.