Tak wygląda "7 lat i dwoje dzieci" później. Internauci nie mają litości

To ta sama osoba? Użytkownicy TikToka mieli wątpliwości

W pierwszych sekundach nagrania widzimy drobną kobietę o blond włosach. Kilka chwil, a w zasadzie "7 lat i dwoje dzieci" później widzimy kobietę w fartuszku, po której widać, że waży więcej od blondwłosej z pierwszej filmowej klatki. Jill odważyła się pokazać, w jaki sposób zmieniło się jej ciało w przeciągu kilku lat. Kobiece ciało po porodzie, mniej lub bardziej. zmienia się i nie jest to powód do wstydu, co chciała przekazać użytkowniczka TikToka. Niestety raczej nie spodziewała się, jak wiele osób zhejtuje ją za szczerość i naturalność.