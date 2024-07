Wybierasz się na plażę nudystów? Przeczytaj, zanim popełnisz faux pas

Choć w Polsce plaże dla nudystów może nie są najpopularniejsze, posiadają swoich zwolenników. Co ciekawe, w kraju mamy aż kilkanaście nadmorskich plaż tego rodzaju. Osoby odwiedzające te miejsca w wakacje regularnie, przyznają, że dzięki temu potem cieszą się równomierną opalenizną. Co więcej, nagość ma też pomagać w walce z kompleksami dotyczącymi własnego ciała. Kolejnym plusem ma być poczucie bliższego kontaktu z naturą. Jeżeli chcemy spróbować wypoczynku w takim miejscu, warto przedtem zapoznać się z kilkoma zasadami.

Pierwszą zasadą jest oczywiście swoisty "dress code" plaż, czyli pozbycie się ubrań, bielizny i kostiumów kąpielowych. To podstawowa reguła każdej plaży nudystów. Siedzenie w takim miejscu w ubraniu może sprawić, że pozostali wczasowicze poczują się niekomfortowo. Warto też nie rozglądać się po miejscu ostentacyjnie, aby nie wprawić osób z otoczenia w zakłopotanie. Nie przyglądajmy się ludziom, nie róbmy im zdjęć i nie nagrywajmy plaży. Postarajmy się położyć ręcznik oraz rozstawić parawan w odpowiedniej odległości od innych wczasowiczów.

Jeżeli zauważymy grupę, która spędza czas na graniu w piłkę plażową i poczujemy pragnienie, aby do nich dołączyć, najpierw zapytajmy się o zgodę. Na plaży nudystów niedozwolone są wszelkie dwuznaczne sytuacje - podteksty erotyczne są niemile widziane.

W Polsce mamy więcej plaż nudystów, niż mogłoby się zdawać. Jak podaje serwis nocowanie.pl, jeżeli jesteśmy nimi zainteresowani, do wyboru mamy kilkanaście nadmorskich miejscowości: Międzyzdroje-Lubiewo, Pogorzelicę-Mrzeżyno, Grzybowo, Unieście, Rowy, Łebę, Dębki, Chłapowo-Rozewie, Chałupy, Juratę, Gdańsk-Górki Zachodnie, Stogi oraz Piaski.

