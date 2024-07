Czego nie można robić nad morzem? Wielu plażowiczów o tym nie wie

Polskie plaże, choć otwarte dla wszystkich, rządzą się pewnymi zasadami, których nieznajomość może przysporzyć nie lada problemów. Uwagę na to zwraca znany prawnik.

Prawnik zaznaczył również, że mimo odgrodzenia swojego skrawka plaży parawanem, to wciąż nie jest nasz teren prywatny.

Grozi za to grzywna w wysokości od 20 do nawet 5000 zł.

Autor profilu "Prawo Marcina" zaznaczył, że nie należy zapominać o prawie do wody, które jest jednym z podstawowych praw człowieka. Specjalista zaznaczył, że regularne nawodnienie jest ważne zarówno podczas upałów i długiego pobytu na plaży, ale także w trakcie lekcji.

