Tak wyglądała w "DDTVN". Jej skórzany komplet to prawdziwa petarda

Jej modowe poczynania możemy obserwować nie tylko w programie, ale także na jej Instagramie, który zgromadził już ponad 150 tys. obserwatorów. Tym razem podzieliła się ujęciami zza kulis śniadaniówki, jednak to jej stylizacja zasługuję na odrobinę uwagi.

Soczysty burgund, na który zdecydowała się po raz kolejny, to absolutny hit tego sezonu. Nic dziwnego, że ubrania i dodatki w tym kolorze zajmują szczególne miejsce w garderobie modelki. Tym razem padło na kurtkę o lekko oversizowym kroju oraz na marszczoną spódniczkę mini z zakładką. Całość ograła minimalistyczną biżuterią, czarnymi rajstopami oraz szpilkami ze szpiczastym noskiem.

Do puchówki dobrała legginsy. Mistrzowska stylizacja Edyty Zając

Warto dodać, że skórzana kurtka w stylu Zając jest już ponadczasowym elementem garderoby, który od lat nie wychodzi z mody. Jednak dzisiaj nie tylko czarna, ale właśnie bordowa i czekoladowa wersja podbija modowe trendy. To samo można powiedzieć o skórzanej spódniczce. W świecie mody nie jest niczym nowym, jednak ta, na którą zdecydowała się Edyta, to prawdziwa perełka.

