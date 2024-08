Tak wyglądała w młodości. "Zjawiskowa"

Swoją karierę rozpoczęła już jako nastolatka. Pracowała jako fotomodelka. W latach 50. jej zdjęcia zdobiły okładki magazynów takich jak "Woman’s Own" czy "Good Taste". Zdjęcie opublikowane na profilu retro.pl pochodzi z początku lat 60. Collins miała niespełna 30 lat.

Kiedy Joan Collins skończyła 17 lat, została zauważona przez Billa Wattsa, agenta teatralnego, który namówił ją do castingu do roli królowej piękności w filmie "Lady Godiva znów cwałuje". Tak rozpoczęła się jej kariera filmowa.

