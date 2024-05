Zagrała kultową Alexis w "Dynastii". Joan Collins skończyła 91 lat

Joan Collins to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek na świecie. Zainteresowanie budziło też jej życie prywatne - pięciokrotnie wychodziła za mąż i nie stroniła od romansów. Otwarcie opowiedziała też o gwałcie. 23 maja skończyła 91 lat.

Joan Collins urodziła się 23 maja 1933 roku w Londynie. Była najstarszym dzieckiem nauczycielki tańca i hostessy nocnego klubu Elsy Bessant i Josepha Williama Collinsa, agenta teatralnego współpracującego m.in. w The Beatles i Tomem Jones'em. Jej młodsza siostra Jackie była popularną pisarką, autorką m.in. powieści sensacyjno-obyczajowych ze świata Hollywood. Brat z kolei został agentem nieruchomości.

Zainteresowanie aktorstwem Collins przejawiała od dzieciństwa. Na scenie debiutowała już jako 12-latka, rolą chłopca w sztuce Ibsena "Dom lalki". Naturalnym krokiem były więc studia w prestiżowej, brytyjskiej Royal Academy of Dramatic Art.

Kultowa Alexis z "Dynastii"

Joan Collins ma na swoim koncie wiele ról teatralnych i filmowych. Wystąpiła m.in. w takich produkcjach, jak "Bravados" (gdzie grała u boku Gregory'ego Pecka), "Opowieści z krypty", "Wielki sen" czy "Mój przyjaciel Ozzie".

Ogromną rozpoznawalność na całym świecie przyniosła jej rola demonicznej Alexis Carrington-Colby-Dexter w serialu "Dynastia", a intrygi granej przez nią, bezkompromisowej postaci przez kilka lat przyciągały widzów przed telewizory. Uwagę zwracały też jej bogato zdobione stroje. Sama Collins przyznała, że nie przygotowała się za bardzo do zdjęć próbnych, jednak gdy wkroczyła przed kamerę w sukni balowej w otoczeniu pięciu hartów, od razu było wiadomo, że to rola dla niej.

Bujne życie prywatne

Zainteresowanie ludzi budziło też życie prywatne Collins. Aktorka pięciokrotnie wychodziła za mąż, a jej pierwsze małżeństwo ze starszym o 14 lat aktorem Macwellem Reed'em było konsekwencją tragicznych doświadczeń, o których otwarcie opowiedziała po latach w zrealizowanym przez BBC filmie dokumentalnym "This Is Joan Collins". Mężczyzna zaprosił ją do siebie, odurzył narkotykami i zgwałcił.

Mimo wstydu, pod naciskiem rodziców, Collins 24 maja 1952 poślubiła Reed'a. Burzliwe małżeństwo zakończyło się w 1956 roku, a aktorka jeszcze czterokrotnie stawała na ślubnym kobiercu. Jej drugim mężem, z którym ma dwójkę dzieci, był Anthony Newley. Później związała się z Ronaldem S. Kassem, a z małżeństwa z producentem urodziła się córka. Czwartym mężem Joan Collins był szwedzki piosenkarz Peter Holm, a piątym, którego poślubiła w 2002 roku, został młodszy od niej o 33 lata Percy Gibson.

Oprócz tego aktorka nie stroniła od romansów, a wśród jej kochanków wymienia się m.in. Paula Newmana, Marlona Brando czy George'a Hamiltona. Sama nie ukrywa, że stara się czerpać z życia pełnymi garściami, co widać m.in. na jej instagramowym profilu. "Żyłam, jak chciałam i z kim chciałam. Możecie mnie nie lubić, nie akceptować, nie cenić jako aktorki. Mam to w nosie! Jestem Joan Collins. Jedyna i niepowtarzalna" - napisała w pamiętnikach "My Unapologetic Diaries".

