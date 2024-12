Idealna opcja na święta. Spodnie Cichopek to strzał w dziesiątkę

Święta tuż za rogiem, dlatego ekipa "halo tu Polsat" postanowiła wprowadzić świąteczny klimat do studia. Nagrali klip do piosenki. W rolach głównych wystąpili m.in. Katarzyna Cichopek , Maciej Kurzajewski, Paulina Sykut-Jeżyna , Krzysztof Ibisz, Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Jak wyglądały prezenterki?

Zacznijmy od stylizacji Katarzyny Cichopek. Aktorka postawiła na klasykę w świątecznym wydaniu. Jej look składał się z czerwonych, eleganckich spodni z zakładkami o kroju "wide leg". Nie od dziś wiadomo, że spodnie z szeroką nogawką to prawdziwy hit sezonu. Taki krój pięknie wydłuża nogi.

Cichopek "polubiła się" z nimi już kilka miesięcy temu i wygląda na to, że nie ma zamiaru z nich rezygnować. Nic dziwnego, bo ten model z pewnością zostanie z nami na dłużej. Do nich dobrała kremowy sweterek z subtelną różą. To idealne połączenie, które sprawdzi się w święta lub przy wigilijnym stole.