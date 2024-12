Tak wystąpiła na wizji. Ogromna kokarda kradnie całe show

Paulina Sykut-Jeżyna od niedawna spełnia się w roli prowadzącej program "Halo tu Polsat". W duecie możemy ją zobaczyć z Krzysztofem Ibiszem, z którym już nie raz prowadziła telewizyjne show. Jak na prezenterkę przystało, zawsze dba o to, aby przed kamerami wyglądać elegancko i nienagannie. Zazwyczaj stawia na klasykę, jednak od czasu do czasu lubi zaskoczyć niebanalnym lookiem. Tak stało się właśnie tym razem. Jej stylizacja mocno przykuła uwagę, a wszystko za sprawą jednego detalu.

Styl Sykut-Jeżyny na przestrzeni ostatnich lat mocno ewoluował. Prezenterka zdecydowanie stawia teraz na minimalistyczną elegancję. Czasami lubi eksperymentować z modą, co wychodzi jej równie fantastycznie. Dlatego aktualnie można ją włączyć do grona najlepiej ubranych, znanych Polek. Widać, że dziennikarka poczuła już świąteczny klimat, bo jej ostatnie stylizacje totalnie się w niego wpisują. Tym razem postawiła na czerwień, która niewątpliwie najbardziej kojarzy się z okresem bożonarodzeniowym. Jednak w tym zestawieniu to nie kolor grał tu pierwsze skrzypce.